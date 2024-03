Soudal Quick-Step trekt opvallende conclusie na 8ste plaats van Merlier in Gent-Wevelgem

Een achtste plaats van kopman Tim Merlier, daar moest Soudal Quick-Step het mee doen in Gent-Wevelgem. Toch klonken er opvallend positieve geluiden nadien.

Iedereen wist dat het in de Moeren zou gebeuren, maar toch was Soudal Quick-Step niet op de afspraak. Tim Merlier hield wel woord en miste de eerste waaier niet. Alleen zat hij helemaal alleen van de ploeg.

Daarna kwam er wel nog een herkansing, maar op de beklimmingen moest de ploeg de beste renners opnieuw laten rijden. Het was wachten tot na de laatste beklimming van de Kemmelberg om nog iets recht te zetten.

De ploeg moest wel lang wachten op twee achtergebleven renners, waardoor het gat te groot werd. "Hadden we vooraf al twee mannetjes aan het werk gezet, dan waren we die achteraf zeker te kort gekomen", zegt Wilfried Peeters bij HLN.

Asgreen en Peeters focussen op het positieve

Het peloton kwam nog tot op zo'n vijftiental seconden van Van der Poel en Pedersen en in de sprint werd Tim Merlier pas achtste. Toch wilde de ploeg de positieve punten onthouden.

"Het was niet geweldig, maar het was zeker een verbetering in vergelijking met vrijdag in de E3 Saxo Classic. Nu hebben we tenminste gekoerst voor een podiumplaats", zei Kasper Asgreen verrassend.

"Vrijdag waren we nooit in beeld, nu wel. Maar we zijn niet blind: puur op sterkte gaan we het niet halen. Als we iets willen doen in de Ronde, moeten we het tactisch aanpakken", zei Peeters nog.