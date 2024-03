Visma-Lease a Bike toch met een stevige opsteker richting de Ronde van Vlaanderen

Met Visma-Lease a Bike moest opnieuw wonden likken na Gent-Wevelgem. Toch heeft het een goede les geleerd voor de monumenten die er nu aankomen.

Met Jan Tratnik ging opnieuw een knecht van Wout van Aert tegen de grond in Gent-Wevelgem. De Ronde van Vlaanderen komt wellicht niet in gevaar voor de Sloveen, net als voor Tiesj Benoot.

Olav Kooij sprintte nog naar de zesde plaats, maar van de dominantie van vorig jaar was helemaal geen sprake in Gent-Wevelgem. Toch is er voor Visma-Lease a Bike een positief punt om mee te nemen.

Van der Poel te kloppen in Ronde van Vlaanderen

Lidl-Trek slaagde er namelijk in om Mathieu van der Poel te kloppen met een numeriek overwicht. Iets waar Visma-Lease a Bike niet in slaagde tijdens de E3 Saxo Classic met Wout van Aert.

"We hebben gezien wat iedereen heeft gezien op de Kemmelberg... Mathieu blijft een fantastische renner, maar ook een renner met limieten", zegt ploegleider Maarten Wynants bij De Morgen.

Al kan je ook stellen dat Van der Poel twee dagen eerder Pedersen wel uit het wiel reed in de E3. De wereldkampioen voelde zijn solo nog in zijn benen. Maar het is wel duidelijk dat Van der Poel wel degelijk te kloppen is.