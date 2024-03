Meesterknecht Mikel Landa heeft bijzonder goed nieuws voor Remco Evenepoel

Volgende week maandag gaat de Ronde van het Baskenland van start. Soudal Quick-Step komt met Mikel Landa en Remco Evenepoel met twee renners in vorm aan de start.

In de Ronde van Catalonië mocht Mikel Landa zelf zijn kans gaan en dat deed hij uitstekend. Tegen Pogacar was uiteraard niets te beginnen, maar Landa werd wel tweede in het eindklassement.

"Ik ging zonder enige verwachting, want ik had al een tijdje niet gekoerst. Ik wilde iedere dag het goede gevoel vinden, maar ik voelde me beter dan verwacht", zegt Landa bij het Spaanse Marca.

"Het is jammer dat Pogacar er was, want daardoor werd winnen heel moeilijk. Ik wist dat hij goed zou zijn, maar hoopte met hem mee te kunnen en misschien te kunnen wachten tot vlakbij de finish. Maar dat heb ik nooit kunnen doen."

Ronde van het Baskenland

Landa heeft naar eigen zeggen weer de benen die hij in 2015 had. Toen won hij twee ritten in de Giro en werd hij derde in de Giro, later dat jaar won hij ook nog een rit in de Vuelta. Alleen maar goed nieuws voor Evenepoel dus.

"Ik ga komende week genieten van de Ronde van het Baskenland en ik ben gemotiveerd voor eigen publiek. Ik kijk ernaar uit om met Remco te koersen en hem de weg te wijzen. Ik denk dat het een heel goede week gaat worden."