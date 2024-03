Roger De Vlaeminck maakt brandhout van Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Komende zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Voor Roger De Vlaeminck is Mathieu van der Poel de grote topfavoriet.

Roger De Vlaeminck zag hoe Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem woekerde met zijn krachten. Maar volgens de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 1977 was dat in functie van de Ronde van Vlaanderen.

"Hij wilde Gent-Wevelgem wel winnen, maar hij heeft niet specifiek gereden om te winnen. Op iedere berg heeft hij zich moe gereden en Mads Pedersen is ook geen slechte coureur hè", zegt hij bij Wielerrevue.

Volgens De Vlaeminck gaat Van der Poel niet moe worden in de Ronde van Vlaanderen en hij is voor hem dan ook de topfavoriet. "Zonder tegenslag gaat Van der Poel voor een derde keer winnen."

De Vlaeminck gelooft niet in Van Aert

In Wout van Aert gelooft De Vlaeminck dan weer niet. Vooral omdat Van Aert in de E3 Saxo Classic een gat van tien seconden niet meer kon dichtrijden op Van der Poel.

"Wout van Aert gaat op het ogenblik niet vooruit. In een koers van 200 kilometer komt hij op 10 seconden van Van der Poel en hij kan er niet naartoe rijden! Van der Poel reed op dat moment ook niet volle bak…"