Tom Boonen doet straffe voorspelling over tactische fout van Lidl-Trek tegen Mathieu van der Poel

De ploeg Lidl-Trek is wellicht één van de belangrijkste factoren die een zege van Mathieu van der Poel in de Ronde in de weg kan staan. Al denkt Tom Boonen dat het moeilijk zal zijn voor de ploeg van Stuyven en Pedersen om tactisch het hoofd koel te houden.

Na Gent-Wevelgem werd er danig gespeculeerd of Mathieu van der Poel wel zijn medewerking moest verlenen aan Mads Pedersen, aangezien Jasper Philipsen nog in het peloton zat en hij bij een hergroepering had kunnen sprinten voor de overwinning.

VAN DER POEL DRAAGT VERANTWOORDELIJKHEID

"Als wereldkampioen heb je een bepaalde verantwoording af te leggen aan het wielerpubliek", gaat Tom Boonen bij Sporza niet mee in dat verhaal. "Je moet reclame maken voor de wielersport. Dan kan je niet anders dan mee de koers maken."

© photonews

"Je spreekt ook nog altijd over Mathieu van der Poel", weet Boonen dat het hele DNA van Van der Poel als wielrenner eruit bestaat om agressief te koersen. "Gokken dat Philipsen de pelotonsprint zal winnen na Gent-Wevelgem is even risicovol als gokken dat Van der Poel Pedersen klopt in een sprint met z'n tweeën."

DE RONDE ANDERS DAN GENT-WEVELGEM

Volgens hem heeft Van der Poel dus de juiste beslissing genomen. "Als je dan in de aanval rijdt, moet je doorrijden." De afloop van voorbije zondag hoeft ook niet in het hoofd te kruipen van de man in de regenboogtrui. "Want zondag wordt een compleet andere koers dan Gent-Wevelgem."

Eentje waarin Lidl-Trek misschien wel een fout gaat maken, surfend op een teveel aan enthousiasme. "Lidl-Trek zal misschien wat beginnen te zweven. Ze zullen de koers zondag extra hard maken omdat ze terecht meer geloven in hun zegekansen. En een harde koers speelt dan weer in het voordeel van Van der Poel."