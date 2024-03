🎥 Nieuwe en veelzeggende beelden opgedoken van Remco Evenepoel

Hoe gaat het ondertussen met Remco Evenepoel? De nieuwe beelden die zijn opgedoken maken duidelijk dat hij niet stilzit.

De laatste wedstrijddag van Remco Evenepoel dateert ondertussen van ruim twee weken geleden. Op 10 maart 2024 werd de slotetappe van Parijs-Nice afgewerkt. Van zijn tijd tussen wedstrijden in maakt Evenepoel handig gebruik.

EVENEPOEL LONKT NAAR BASKENLAND EN ARDENNEN

Een terugkeer naar de Lage Landen is nog niet voor meteen. Eerst komt de Ronde van het Baskenland er nog aan, met een start op 1 april. Pas nadien kondigen de Ardennenklassiekers zich aan, met de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op het programma van Evenepoel.

In zijn eerste rittenkoersen in 2024 was Evenepoel puur qua conditie en initiatief steeds de beste. Logisch dus dat hij ook in het Baskenland geen slecht figuur wil slaan. Dat is ook weer een nieuwe test voor het belangrijke rondewerk dat later in het seizoen nog volgt.

Remco Evenepoel training before the next race Itzulia Basque Country. 💪🏼 pic.twitter.com/5HQQsD9WCy — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 26, 2024

De Belgische kampioen is zich dus volle bak aan het klaarstomen. Dat blijkt ook uit een video die is opgedoken op sociale media. In dit filmpje is te zien hoe Evenepoel in zijn Belgische tricolore vlot de pedalen laat ronddraaien op training.

EVENEPOEL STOOMT ZICH KLAAR

Evenepoel schuwt het harde labeur tijdens zijn trainingstochten dus zeker niet. Dat moet dan resulteren in een goede indruk in het Baskenland van 1 tot en met 6 april.