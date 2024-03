Drama voor Wout van Aert is nog groter dan gedacht

De val van Wout van Aert, Jasper Stuyven, Mads Pedersen en vele anderen beroerden zowel de commentatoren als de supporters. En uiteindelijk is de val er eentje met een zwaar verdict voor de renner van Visma - Lease a Bike.

Op 65 kilometer van de finish ging Van Aert neer bij de afdaling richting de Kanarieberg en leverde bijzonder pijnlijk taferelen op. Ondertussen is er meer nieuws gekomen vanuit de ploegleiding over de van de pijn kermende van Aert.

En het bilan is vrij zwaar. Wout van Aert heeft meerdere ribben gebroken en ook een gebroken sleutelbeenbreuk. Dat geeft Visma - Lease a Bike aan in een persbericht dat via de sociale media werd gedeeld.

Unfortunately, Wout van Aert suffered several fractures in the crash at Dwars door Vlaanderen today.



A broken collarbone and several broken ribs were diagnosed in hospital. It is unclear how long his recovery will take. He will definitely miss the Tour…