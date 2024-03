Gitzwarte dag voor Visma - Lease a Bike krijgt zonnestraaltje met prachtige overwinning

Matteo Jorgenson heeft voor een prachtige overwinning gezorgd voor Visma - Lease a Bike. Hij zorgde zo voor een mooi zonnestraaltje op een verder gitzwarte dag voor de Nederlandse formatie, want de val van onder meer Wout van Aert overschaduwde alles.

Elf renners kozen na vijftig kilometer het hazenpad in Dwars door Vlaanderen. Daarbij onder meer Dries De Bondt en Jonas Abrahamsen, die uiteindelijk heel lang zouden overleven. De toppers braken de wedstrijd open op zo'n zeventig kilometer van het einde.

Even later sloeg het noodlot echter toe. Onder meer Biniam Girmay, Jasper Stuyven en Wout van Aert moesten opgeven na een hele zware val. Door de valpartij kreeg de race ook een bijzonder karakter, want een aantal sterke renners bleven meteen vooruit.



Benoot, Jorgenson, Küng, Bettiol en Valgren werden zo plots de achtervolgers, Tarling kwam er door een geweldige inspanning nog bij. Bettiol probeerde op Nokereberg, maar moest er even later af met krampen.

Jorgenson maakt het teamwerk meesterlijk af

Tiesj Benoot maakte de koers hard met meerdere aanvalspogingen en legde zo de rode loper uit voor Matteo Jorgenson. Die knalde in het slot van de race weg en maakte het uiteindelijk meesterlijk af.

Abrahamsen en Küng vervolledigden het podium in een sprint voor plaats twee, waar ook nog Benoot en De Bondt bij waren. Een moegestreden Tarling werd uiteindelijk zesde in een race waar nog lang zal worden over gesproken.