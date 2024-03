Tim Declercq geeft dé oorzaak waarom afdaling waar Wout van Aert viel zo gevaarlijk is

Voor het tweede jaar op rij was er een bijzonder zware valpartij in de afdaling naar de Kanarieberg. Tim Declercq weet waarom dat punt zo gevaarlijk is.

Vorig jaar was er in de Ronde van Vlaanderen een zware valpartij in de afdaling van de Kanarieberg, daardoor werd de passage dit jaar geschrapt uit de Ronde. Nu werd er in Dwars door Vlaanderen zwaar gevallen.

Voor Visma-Lease a Bike was de schade bijzonder groot door de sleutelbeenbreuk en gebroken ribben van Wout van Aert, maar ook Lidl-Trek deelt in de klappen. Stuyven brak zijn sleutelbeen, bij Pedersen zou de schade meevallen.

Tim Declercq zag zijn ploegmaats liggen toen hij er voorbij reed en weet waarom de afdaling zo gevaarlijk is. "Net omdat de weg daar zo breed is. Iedereen wil vooraan zitten en er is zo'n enorme druk naar voor."

Wielrennen is een gevaarlijke sport

"Er zijn tegenwoordig zo veel sterke renners dat je niet te vroeg in de wind mag komen, maar ook niet te laat. Want plots ben je weer ingesloten. Op tv lijkt het wellicht gemakkelijk en zeggen ze dan: 'Schuif maar op of maak dat je in de eerste tien zit'".

"Maar voor je het weet komen ze van alle kanten weer over je heen en probeer je toch nog in een gat te duiken, ook al is er dan gewoon geen plaats. Als je remt, ben je verloren. Het is gewoon een enorm gevaarlijke sport."