Straffe reactie van Wout van Aert op kritiek spreekt boekdelen volgens Johan Vansummeren

Wout van Aert koos deze winter voor een totaal andere aanpak. Dat leverde echter vanuit alle hoeken veel kritiek op.

Wout van Aert bereidde zich op een nieuwe manier voor op het klassieke voorjaar. De cross werd plots een pak minder belangrijk en dat vonden de supporters natuurlijk niet leuk. Zij zien hun idool graag overwinningen pakken.

Onze landgenoot wilde pieken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar volgens Johan Vansummeren heeft Van Aert zichzelf onnoemelijk veel druk opgelegd door voor deze twee doelstellingen op korte tijd te gaan.

Enorme druk op Wout van Aert

“Je moet nagaan: die jongen heeft geen crosswinter kunnen rijden zoals hij gewoon was. Hij croste met de handrem op om in deze periode opperbest te zijn. Tussendoor heeft hij doelen opgeofferd om zich op hoogte te kunnen voorbereiden”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Daar kwam ontzettend veel kritiek op. Niet alleen bij de supporters en wielerliefhebbers, maar ook bij analisten die de keuzes van Van Aert in twijfel trokken.

“Terwijl hij daar zat, lieten Rik Van Looy en Tom Boonen van alles optekenen in de media. Het feit dat Wout daar recent op reageerde door te stellen dat ze geen feeling hadden met het moderne wielrennen, wees op de enorme druk die op hem rustte.”