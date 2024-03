Tom Boonen breekt Soudal-QuickStep stevig af: "Ik vind het om te huilen"

QuickStep was vroeger de ploeg van het voorjaar. Daar blijft ondertussen niets meer van over, zo moet ook Tom Boonen vaststellen.

In Wielerclub Wattage werd de nodige aandacht besteed aan de valpartij in Dwars door Vlaanderen, maar ook de grote afwezigheid van Soudal-QuickStep in de voorjaarsklassiekers kwam er ter sprake.

Niemand, zelfs Patrick Lefevere, lijkt een verklaring te vinden waarom het zo slecht gaat met de renners van Soudal-QuickStep. Ze halen geen resultaten, maar zijn ook haast nooit ergens in beeld te zien.

Tom Boonen reed van 2003 tot 2017 heel wat prijzen bij elkaar voor QuickStep. Ook hij blijft stevig op zijn honger zitten. “Ik herken de ploeg niet meer. Ik vind het om te huilen”, is zijn eerste reactie.

Wat gaat er verkeerd bij Soudal-QuickStep?

Ruben Van Gucht vroeg Boonen wat de reden zou kunnen zijn. “Als ze de reden zouden kennen, zouden ze het misschien wel kunnen oplossen. Ik vind dat ze ongeïnspireerd rondrijden”, gaat Boonen verder.

Een grote kopman die de boel in brandt zet lijkt te ontbreken. “Ze hebben de pech dat Alaphilippe, Asgreen en Lampaert niet goed zijn. Ze lijken in een neerwaartse spiraal gesukkeld en niemand heeft precies de moed om daar iets aan te doen. Ik weet het niet meteen, maar kan het niet verklaren.”