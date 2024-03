"Zonde, zonde, doodzonde", maar Marc Sergeant is ook streng voor gevallen renners

De afdaling naar de Kanarieberg werd woensdag het decor van een horrorcrash. Marc Sergeant stelt toch zijn vragen bij die passage.

Volgens Marc Sergeant weet iedereen in het peloton heel erg goed hoe gevaarlijk de afdaling richting de Kanarieberg is.

Het is een plek waar geregeld renners tegen de vlakte gaan, met vaak ook een heel lange revalidatie tot gevolg omdat er fikse snelheden tot 80 kilometer per uur gehaald worden.

Maar niet alleen de snelheid is de hoofdreden voor de valpartijen die daar gebeuren. “Maar vooral zit net op die plek een klein knikje in de weg, zo’n 150 meter voor je naar de Kanarieberg afslaat”, klinkt het bij de ex-renner.

“Is dat de reden? Doet dit sommige renners schrikken, anticiperen, een kleine beweging maken? Het kan geen toeval dat het altijd op die plaats gebeurt.”

Plek waar renners risico’s nemen

Voor Sergeant moet niet naar de organisatie gewezen worden, omdat elk risico in de koers wegnemen een onmogelijke opdracht is. De renners delen zelf een groot stuk van de verantwoordelijkheid, vindt de analist.

“Ik vond het altijd vreemd dat sommige renners in die afdaling immense risico’s namen. Nooit wordt de koers daar al beslist. Ook nu was daar geen reden toe. De wedstrijd lag net in een plooi, er had zich al een elitegroep afgescheiden.”

Werd de val mogelijks door Tiesj Benoot veroorzaakt, zoals te horen was in Vive le Vélo? “Het zal wellicht nooit duidelijk worden of de val te wijten is aan mogelijk gewring om toch maar in een goede positie aan die Kanarieberg te kunnen beginnen. Maar als dat zo is, moeten sommige renners misschien ook een beetje naar zichzelf kijken.”