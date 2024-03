Remco Evenepoel heeft een bijzondere reden om uit te kijken naar de Ronde van het Baskenland

Remco Evenepoel staat maandag aan de start van de Ronde van het Baskenland. De streek in Spanje ligt onze landgenoot wel.

Van maandag tot zaterdag wordt de Ronde van het Baskenland gereden. Met Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Sepp Kuss aan de start belooft het een interessant wielerweekje te worden.

Evenepoel werd er in 2022 vierde in de eindstand en kijkt uit naar de Spaanse rittenkoers. “Het is een prachtig gebied waar ik met veel plezier heb gekoerst, zowel in de Ronde van het Baskenland als in Clasica San Sebastian, en zoals altijd wordt het een uitdagend parcours en een sterk deelnemersveld”, klinkt het op de website van Soudal-QuickStep.

Twee keer samen met Landa

In Baskenland zal hij ook rijden met zijn helpende hand voor de Tour de Franse. “Ik kijk er vooral naar uit om met Mikel Landa te koersen in zijn thuisregio, omdat ik weet dat de lokale fans zo veel kennis hebben en zo gepassioneerd zijn over wielrennen.”

Het is de tweede keer dat ze samen koersen. In de Ronde van de Algarve pakte Evenepoel de overwinning.

De andere renners die deel uitmaken van de ploeg van Soudal-QuickStep voor de Ronde van het Baskenland zijn Gil Gelders, James Knox, Pieter Serry, William Junior Lecerf en Louis Vervaeke.