Fabian Cancellara ziet belangrijk moment in de carrière van Wout van Aert door zijn val

Fabian Cancellara weet goed genoeg hoe Wout van Aert zich nu moet voelen. Ook hij viel eens tijdens de Ronde van Vlaanderen toen hij in topvorm was.

In de Ronde van Vlaanderen van 2012 viel Fabian Cancellara tijdens de Ronde van Vlaanderen en brak zijn sleutelbeen. Later dat jaar viel Cancellara ook nog eens tijdens de olympische wegrit in Londen.

"Het is lang blijven hangen, vooral omdat het mijn fout was. In de Ronde wilde ik in de bevoorrading over een bidon springen, maar ik viel en brak mijn sleutelbeen", zegt hij bij Cyclingnews.

Kantelpunt voor Van Aert?

"Als de valpartij je eigen schuld is, is het moeilijker te accepteren", zegt de Zwitser nog. "Voor Wout is dit misschien het moment om de bladzijde om te slaan, een nieuwe richting in te slaan en de zaken anders te bekijken."

"Dit zal hem uiteraard raken. Hij investeerde zoveel tijd, ging drie weken op de Teide trainen, hij koos voor een andere aanpak, en het is allemaal voor niets geweest vanwege een stomme val."

Van Aert schrapte dit jaar de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Parijs-Nice/Tirreno-Adriatico. Het is afwachten hoe hij het volgend jaar zal aanpakken en deze val een impact zal hebben op zijn aanpak.