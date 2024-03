Lotte Kopecky prijst Wout van Aert: "Zou het niet aankunnen"

Lotte Kopecky is een van de topfavorites voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. In tegenstelling tot Wout van Aert is zij er wel bij.

Zondag kan Lotte Kopecky recordhoudster worden met een derde zege in de Ronde van Vlaanderen. Ze kan winnen als wereldkampioene, maar toch richt Kopecky haar pijlen niet enkel op Vlaanderens Mooiste. Zo rijdt ze de komende weken ook nog Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Allemaal koersen die nog niet op haar palmares staan. Dit jaar won ze Kopecky al voor de tweede keer de Strade Bianche. Kopecky over aanpak van Van Aert Kopecky reed dit voorjaar al bijna alle klassiekers, in tegenstelling tot Wout van Aert. Hij mocht een kruis maken na een val in Dwars door Vlaanderen, terwijl hij alles had ingezet op de Ronde en Parijs-Roubaix. "Zoals Wout van Aert deed, na Kuurne de Teide opzoeken en álles inzetten op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Ik denk niet dat ik het mentaal zou aankunnen", zegt Kopecky bij HLN. "Dat wordt onderschat. Op zo’n zege in de Strade Bianche kan ik terugvallen. In de zin van: 'het is al goed geweest en het kan enkel nog beter'", stelt Kopecky nog.