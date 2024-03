Val in Tour van 2019 bezorgde Van Aert een mentaal trauma: "Hij belde me met een probleem"

Wout van Aert staat na zijn zware valpartij voor een lange revalidatie. Ook mentaal zal er heel wat oplapwerk nodig zijn om hem weer op zijn oude niveau te krijgen.

Een van de sterke punten van Wout van Aert is zijn mentale weerbaarheid. Van Aert maakte al zoveel tegenslagen mee in zijn carrière, vooral tweede plaatsen, maar die verwerkte hij allemaal razendsnel.

Van Aert moest al eens zijn zware blessure in de Tour van 2019 verwerken, maar toen brak hij niets. Dit keer was dat wel het geval en brak Van Aert zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen.

Mentaal ook veel werk voor Van Aert

Volgens Rudy Heylen, die nog de mentale coach van Van Aert is geweest, zal het mentaal dan ook zwaar worden voor Van Aert. "Dit kan je letterlijk bekijken als een rouwproces. Hij moet loskomen van het 'trauma-netwerk' dat is ontstaan", zegt Heylen bij Het Nieuwsblad.

Dat 'trauma-netwerk' moet behandeld worden, zoals na zijn val in de Tour van 2019. "Ik herinner me nog dat hij tijdens zijn revalidatie naar de Vuelta aan het kijken was en mij opbelde: 'Rudy, ik zit hier met een probleem. Ik krijg het al benauwd als ik die renners scherp door de bocht zie gaan.'"

Door traumatherapie moet het biochemisch proces in de hersenen opgelost worden. Daarbij moet het motivatiehormoon het moeten overnemen van het stresshormoon. "Wout gaat hier werk van moeten maken."