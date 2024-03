Van Hooydonck noemt erg opvallende naam als concurrent voor Van der Poel in de Ronde

Wie kan bij afwezigheid van Wout van Aert de strijd aangaan met Mathieu van der Poel? Nathan Van Hooydonck ziet een opvallende outsider als kandidaat.

Voor de Ronde van Vlaanderen is er met Mathieu van der Poel maar één grote topfavoriet. De rest van de renners die aan de start staan zijn outsiders die Van der Poel willen ontlopen en vroeg anticiperen.

Toch zijn er nog enkele vooruitgeschoven renners achter Van der Poel. Onder meer Matteo Jorgenson, Matej Mohoric, Stefan Küng en Mads Pedersen. Al was Pedersen woensdag nog betrokken bij de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Kan Pedersen Van der Poel volgen in de Ronde? "Dan moet hij geen honderd maar tweehonderd procent fit zijn, dan zou het na zijn prestatie op de Kemmelberg vorige week misschien kunnen", zegt Nathan Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad.

Doet Bettiol zijn nummertje nog eens over in de Ronde?

Al noemt Van Hooydonck nog een andere verrassende naam. "Bettiol heeft mij in Dwars door Vlaanderen ook verrast. Zijn versnelling op Nokereberg was ronduit indrukwekkend." Bettiol won de Ronde al in 2019.

Toch twijfelt Van Hooydonck of die aanval volstaat om Van der Poel te volgen. Bettiol kreeg even later krampen en werd 72ste op bijna vier minuten van Jorgenson. "Wellicht had maar één renner echt een antwoord gehad. Maar die is er jammer genoeg niet bij."