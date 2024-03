Waarom rijdt Philipsen de Ronde van Vlaanderen niet? "Heel moeilijk om hem dat te vragen"

Jaser Philipsen is zondag niet van de partij tijdens de Ronde van Vlaanderen. Al is dat volgens ex-renner Stijn Steels niet helemaal onlogisch.

Tim Merlier staat zondag wel aan de start van de Ronde van Vlaanderen, terwijl Jasper Philipsen dan weer niet aan de start staat. Hij focust vooral op de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix van volgende week.

Terwijl Mathieu van der Poel wel goed gebruik had kunnen maken van de aanwezigheid van Philipsen. "Het gewicht zal vol op de ploeg liggen en dan is iemand als Philipsen toch interessant, al was het maar richting de tweede lus Kwaremont en Paterberg", zei Stijn Steels bij Vive le Vélo.

Philipsen geen knecht voor Van der Poel

Toch begrijpt Steels de afwezigheid van Philipsen in de Ronde. "Philipsen is ook een absolute kopman en als hij zich wil focussen op de Scheldeprijs en Roubaix, dan is het moeilijk om te zeggen: jij moet erbij zijn."

"Ik denk wel dat het de ploeg sterker had gemaakt", gaat Steels nog verder. "Maar het is moeilijk om tegen iemand met zo'n palmares te zeggen dat hij mee moet als knecht."

"Het is waar dat hij goed kan positioneren en daarom andere renners makkelijk zou kunnen afzetten aan de bergjes. Maar toch vind ik dat de ploeg die nu zal starten bijna even sterk is", vulde David van der Poel aan.