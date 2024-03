📷 Hoe intens is dat? Afgepeigerde Mathieu van der Poel en zijn Roxanne beleven prachtig moment in Oudenaarde

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne hebben weer iets om toe te voegen aan hun lijst met memorabele momenten. Het koppel zal zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen nog lang herinneren.

De beelden van Mathieu van der Poel vlak na de finish in Oudenaarde spreken boekdelen. De foto's die inmiddels verspreid zijn geraakt, zijn meer dan de moeite waard. Daar is op te zien hoe Mathieu al snel na de aankomst omringd was door zijn partner.

Wanneer Van der Poel zei dat hij helemaal leeg was, was daar geen woord van gelogen. Helemaal vooruit gebogen zat de wereldkampioen wielrennen over zijn fiets. Met Roxanne die hem op dat moment een ondersteunende arm kon bieden.

© photonews

Dit is niet enkel zijn overwinning, dit is een ogeblik voor hun twee. De emoties konden helemaal de vrije loop gelaten worden toen Van der Poel zijn vriendin in de armen vloog. Prachtig om zien. Met ook op dit moment nog de trekken op zijn gelaat.

© photonews

Om maar te zeggen hoe diep Mathieu van der Poel gegaan is in deze Ronde van Vlaanderen. Zelfs uit de manier waarop hij zijn vriendin aankijkt, kan je het enigszins concluderen. Het lijkt wel of de zoon van Adrie tijdens deze editie van de Ronde enkele jaren ouder is geworden.

Maar neen hoor, hij is nog altijd 29. Het doet er ook niet toe: Mathieu heeft aan de aankomst in Oudenaarde iets unieks kunnen delen met zijn vriendin. En daar draait het allemaal om.