Bakelants en Van Avermaet snappen niets van diskwalificatie van Matthews in de Ronde

De Australiër Michael Matthews leek naar een podiumplaats te sprinten in de Ronde van Vlaanderen. Maar hij werd nog gediskwalificeerd door de jury.

Dylan Teuns en Alberto Bettiol werden in de laatste honderden meters nog ingehaald door een achtervolgende groep, waardoor er nog gesprint werd voor de twee overige plaatsen voor het podium.

Matthews leek net als in Milaan-Sanremo op dat podium te belandden, maar volgens de jury hinderde hij de Duitser Nils Politt (UAE Team Emirates) te veel. Matthews werd gediskwalificeerd en verwezen naar de elfde plaats.

Van Avermaet en Bakelants begrijpen het niet

Matthews barste in tranen uit en daar hadden analisten Greg Van Avermaet en Jan Bakelants begrip voor. "Ik denk dat hij het zelf niet echt weet hoe hard hij van lijn afweek", zei Van Avermaet bij Sporza.

"Het is een sprint van stervende zwanen na een hele zware dag. Ik vond hem in Milaan-Sanremo gevaarlijker sprinten." Jan Bakelants trad hem bij. "Het is een hele lichte diskwalificatie."

Ook bij Jayco AlUla begrepen ze er weinig van. "De enige die dit kan uitleggen, is de UCI, want wij begrijpen het niet. We zijn allemaal zwaar ontgoocheld, maar Michael uiteraard het meest", zei ploegleider Matthew Hayman bij HLN.