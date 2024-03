Cancellara komt met stevige waarschuwing voor Van Aert wat zijn revalidatie betreft

Wout van Aert zal nog een hele tijd in de lappenmand liggen na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Fabian Cancellara waarschuwt Van Aert om niet te snel te willen gaan.

Met een sleutelbeenbreuk, zeven gebroken ribben en een breuk in zijn borstbeen zal Wout van Aert nog lang moeten revalideren. Hij moest al een kruis maken over zijn voorjaar en wellicht ook over de Giro.

De Olympische Spelen staat nog altijd hoog op de verlanglijst van Van Aert. In 2021 werd hij in Tokio tweede in de wegrit en zesde in de tijdrit. Dit jaar in Parijs wil Van Aert wel een olympische medaille meenemen naar huis.

Geen haast bij revalidatie

Hoe de voorbereiding van Van Aert er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Toch waarschuwt Fabian Cancellara. "Wout zal de druk voelen om sterk terug te komen en dit seizoen een grote koers te winnen", zegt hij bij Cyclingnews.

"Maar het belangrijkste is dat hij ook maar een mens is. Op dit moment moet hij met beide voeten op de grond blijven en respect hebben voor de duur van zijn revalidatie. Hij moet zich ook niet haasten voor de Giro."

Cancellara beseft dat het een moeilijke periode is voor Van Aert. "Maar hij kan dit moment en de periode die komt op een positieve manier gebruiken", stelt de Zwitser nog.