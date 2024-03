De Cauwer en Vannieuwkerke bijzonder boos: "Blijf dan verdikke gewoon thuis!"

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar enkele toeschouwers leken daar niet opgezet mee.

Net als tijdens de E3 Saxo Classic kreeg Mathieu van der Poel op de Oude Kwaremont bierdouches en boegeroep over zich heen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Opnieuw een treurig beeld.

Commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer begrepen er weinig van. "Dit slaat nergens op", zeiden ze bij VRT1. "Wie dat doet, kent helemaal niks van koers", zei Vannieuwkerke. "Blijf dan verdikke gewoon thuis!"

"Je zou die mannen boetes moeten kunnen geven", vulde José De Cauwer later nog aan. "Maar dan wel een ferme GAS-boete hé. Geen 20 euro." Of dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Van der Poel bleef niet kalm in Hulst

Tijdens de Omloop Het Nieuwsblad kreeg de Nederlandse Marianne Vos een beker met bier over zich. De politie kon die toeschouwer toen wel identificeren en die kreeg ook een boete.

Deze keer bleef Van der Poel rustig, in de Wereldbeker veldrijden in Hulst deed hij dat niet. Toen spuugde hij in de laatste ronde richting de biergooiers en boeroepers.

Like I know they want their 15 seconds of fame but it gave me anxiety.



#RVV24 pic.twitter.com/KwVoeW2O3v — Anna Mac 👑🪱 🌈🖤 (@AnnamacB) March 31, 2024