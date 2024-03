Julian Alaphilippe reageert voor het eerst op uithalen van Patrick Lefevere op hem en zijn vrouw

Patrick Lefevere haalde bij het begin van het voorjaar uit naar Julian Alaphilippe en zijn vrouw Marion Rousse. De Fransman is er nog eens op terug gekomen.

De prestaties van Julian Alaphilippe blijven de afgelopen jaren onder de verwachtingen en Patrick Lefevere had daar zo zijn verklaringen voor. Te veel feesten en te veel alcohol en Alaphilippe zou onder de sloef van zijn vrouw Marion Rousse liggen.

Rousse zelf was er niet van gediend en zette Lefevere op zijn plaats. "Wat de heer Lefevere ook van mij vindt, het is onaanvaardbaar om ons privéleven aan te vallen zoals hij heeft gedaan", reageerde de Française.

Alaphilippe doet gewoon zijn werk

Zelf reageerde Alaphilippe niet op de uitspraken van Lefevere, maar heeft dat nu toch gedaan. "Ik heb het me zo weinig mogelijk proberen aan te trekken, zoals ik vaak doe", zei de Fransman aan RMC Radio.

"Ik vond het vooral erg voor Marion, zij had hier niet om gevraagd en houdt er ook niet van om bij zo'n zaken betrokken te zijn. Ze wil niets te maken hebben met dat soort dingen, die zinloos waren en nergens op sloegen."

"Sommige zaken zijn persoonlijk, en het is een beetje vervelend als het steeds weer naar buiten komt. Ik heb er afstand van genomen. Het kan me eigenlijk niets schelen. Het enige dat ik kan doen, is mijn werk goed doen, en ik doe al jaren mijn uiterste best."