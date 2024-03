Michel Wuyts onthult zijn Belgische hoop voor de Ronde van Vlaanderen bij afwezigheid Van Aert

Wie doet Mathieu van der Poel wat in de Ronde van Vlaanderen? Michel Wuyts legt zich hoop bij een Belgische outsider.

Met Wout van Aert en Jasper Stuyven vielen de twee Belgische favorieten voor de Ronde van Vlaanderen letterlijk weg. Het is dan ook zoeken naar Belgen die wel nog een kans maken.

Tiesj Benoot zou er daar een van kunnen zijn. Bij zijn debuut in 2015 werd hij meteen vijfde, de voorbije zes edities was hij altijd een vaste waarde in de top 13. Maar Benoot zit natuurlijk met zijn (gebroken) ribben.

Wuyts gelooft in Wellens

Michel Wuyts ziet nog een andere Belg. "Mijn stille hoop leeft op Tim Wellens", zegt Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Tweede in Kuurne, vierde in Harelbeke en uit het gewoel in Waregem."

"De kopman bij UAE beschikt over een ongeschonden zestal dat het Van der Poel moeilijk kan maken. Mits een slimme aanpak." Wellens deed het wel nog nooit echt goed in de Ronde, een 25ste plaats in 2021 is zijn beste resultaat.

Hoe dan ook zal het voor de Belgen zaak worden om te anticiperen op de aanval van Van der Poel. Want eens de wereldkampioen zijn duivels ontbindt, zal het voor iedereen moeilijk worden.