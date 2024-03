Soudal Quick-Step wil profiteren van val Van Aert en Stuyven: "Voor ons verandert dat veel"

Soudal Quick-Step start zonder echte topfavoriet aan de Ronde van Vlaanderen. Al zijn hun kansen door de val van Wout van Aert wel gestegen.

Door de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen zijn Wout van Aert en Jasper Stuyven er niet bij in de Ronde van Vlaanderen. Mads Pedersen lag er ook bij, maar hij liep enkel schaafwonden op.

Daardoor zullen Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek de koers wellicht niet meer in handen nemen en komt het gewicht alleen bij Alpecin-Deceuninck terecht. Soudal Quick-Step hoopt daarvan te profiteren.

"Hoe erg het ook is voor Wout en al wie woensdag betrokken was in de val, maar voor ons verandert die val veel", zegt ploegleider Wilfried Peeters bij Het Nieuwsblad. "Met Wout en een sterk Lidl-Trek aan de start, zouden wij de wedstrijd moeten ondergaan."

Speelt Soudal Quick-Step een rol in de Ronde?

Van der Poel blijft ook voor Peeters de grote favoriet en er moet dan ook niet gewacht worden tot de laatste beklimming om aan te vallen, want dan is iedereen sowieso geklopt. Toch gelooft hij in zijn renners.

"Maar als we nu al denken dat we niet kunnen winnen, dan kunnen we beter niet starten. Misschien hebben de doemdenkers zondagavond gelijk, misschien ook niet. Maar winnen met coureurs die niet kunnen winnen, dat is het allermooiste."