Teuns grijpt naast podiumplaats en baalt nog meer: "Had Van der Poel kunnen volgen"

Dylan Teuns deed het bijzonder goed in de Ronde van Vlaanderen, maar greep net naast het podium. Al baalde hij ook van de passage op de Koppenberg.

In de finale van de Ronde van Vlaanderen reed Dylan Teuns weg met de Italiaan Alberto Bettiol. De twee leken op weg naar het podium, maar zagen een groepje dus nog terugkomen. Teuns werd uiteindelijk achtste.

Een ontgoocheling natuurlijk voor Teuns. "Op het einde was het vat af. Het hoofd wilde nog maar de benen waren op. Ik ben enorm ontgoocheld, omdat ik niet op het podium sta", reageerde Teuns bij Wielerflits.

Teuns te voet op de Koppenberg

Al begon de ontgoocheling van Teuns al op de Koppenberg. Daar moest hij net als bijna het hele peloton voet aan grond zetten. "Tim Wellens verliest daar zijn balans en komt dwars te staan. Ik rijd bijna vol op hem in, dus er was geen andere keuze dan af te stappen."

"Anders denk ik dat ik misschien de benen had om mee te gaan met Van der Poel. Misschien tussen aanhalingstekens dan. Dat zullen we nooit weten", stelde Teuns nog. Maar hij kon zich dus nog herpakken.

Voor Teuns was het eindelijk eens een goed resultaat. Sinds de Strade Bianche had hij maagproblemen, zelf 's ochtends nog. Vorige week stapte hij nog af in Catalonië en kon deze week maar twee keer trainen.