Van der Poel forceert anticipatiejacht, maar commotie door genadeloze beslissing na Ronde: "Vind het spijtig voor hem"

Met Van der Poel won de favoriet, maar er waren ook totale verrassingen in de Ronde van Vlaanderen. Mozzato en Politt als nummers 2 en 3: wie had dat gedacht?

"Deze ochtend had ik meteen voor een top 10 getekend", kan Luca Mozzato het amper geloven. Volgens de Italiaan van Arkéa-B&B had het een grote impact op het koersverloop dat velen vooraf eigenlijk wel wisten dat Van der Poel de sterkste was.

"Iedereen wilde anticiperen op de aanval van Van der Poel. Iedereen die de koers uitreed, leek wel gegaard. We hadden geluk dat we Bettiol en Teuns nog in konden halen in de finale sprint en ik ben heel blij met mijn tweede plaats."

ZONNEVELD TEGEN DE REST

Dat ook Nils Politt mee op het podium mocht, heeft met de declassering van Michael Matthews te maken. Een beslissing die verschillende analisten veel te streng vonden. Thijs Zonneveld was één van de weinige uitzonderingen die er wel een juist oordeel in zag.

PLOEG TIM WELLENS GEEFT STERKE INDRUK

"Ik zat al in de ploegbus toen het telefoontje kwam dat ik derde was", zegt Politt. "We verdienen dit resultaat, want we reden met de ploeg erg sterk. We eindigen met vier renners in de top 12." Dat was inderdaad straf van UAE. Ook Tim Wellens was één van die vier.

De Duitser Politt slaagde er dus nog in om voor de tweede keer in zijn carrière het podium van een Monument te halen. "In de sprint kwam ik met snelheid van achteruit en moest ik wat in de remmen. De commisarissen hebben de beslissing genomen, ik vind het ook spijtig voor Matthews." De Australiër verliet Oudenaarde in tranen.