🎥 Evenepoel verklaart met snelle rekensom waarom hij niet wint én deelt prik uit aan UCI: "Ze weten het zelf niet"

Soms is een verklaring ver te zoeken, soms ligt ze voor de hand. Waarom Remco Evenepoel de tijdrit in de Ronde van het Baskenland niet heeft gewonnen, heeft naar eigen zeggen puur te maken met zijn valpartij.

Evenepoel schoof in de eerste bocht al onderuit en deed na de tijdrit zijn relaas bij onder meer VTM en Sporza. "Gewoon weggegleden. Kan gebeuren. Op de beelden lijkt mijn wiel weg te schuiven op een zwart rooster, maar het gebeurde zo snel dat ik het niet besefte. Ik denk niet dat ik te veel risico's nam."

In een korte tijdrit is elk detail belangrijk. "Het is maar een tijdrit van tien kilometer, je wil dus wel zo snel mogelijk door de bocht. Misschien heb ik mij iets te veel gesmeten. Als een favoriet als Roglic bijna geen fouten maakt, is het moeilijk om nog te winnen."

VAL EVENEPOEL VERSCHIL WINST/VERLIES

Evenepoel komt met een rekensom voor de dag. "Ik heb 13 seconden stilgestaan. Dan moet je er nog een paar bijtellen voor je terug op koerssnelheid bent. Laat ons zeggen dat ik een kleine 20 seconden verlies. Dat is het verschil tussen winst of verlies, hé. Normaal had ik voor Roglic geëindigd, maar dat is achteraf wat makkelijk."

🚨 CAÍDA DE REMCO EVENEPOEL 🚨



⚠️ Remco Evenepoel erori da ⚠️



A pesar de la caída ha retomado la carrera sin perder demasiados segundos.



🏆 @BancoSabadell #Itzulia2024 pic.twitter.com/wfpze3mfxZ — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 1, 2024

Evenepoel had maar niet moeten valen, zegt hij dan zelf. Nog een gespreksthema: bij Soudal Quick-Step reden ze niet meer met de helmsok, bij het BORA-hansgrohe van Primoz Roglic wél. Op de website van de UCI staat dat het vanaf 2 april niet meer mag.

COMMUNICATIE UCI VERBAAST EVENEPOEL

"Ze hebben ons een mail gestuurd met de bevestiging dat het verbod vanaf 1 april inging. In Parijs-Nice hadden ze al gezegd dat het de laatste keer was dat we er mee mochten rijden. Speciaal. Ze weten het zelf niet, denk ik. Ze beginnen van alles te bedenken."

De wereldkampioen tijdrijden legt nog uit wat hij daar mee bedoelt. "Twee uur voor de start kwamen ze ook zeggen dat de radio's terug op de rug moeten. Ik weet niet wat we er van moeten maken, maar als ze sturen dat de helmsok vanaf 1 april niet meer mag, mag het niet meer vanaf 1 april. Het is gewoon raar. Ze doen wat ze willen."