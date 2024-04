De Wolf en Sergeant gaan los: "Van Aert had in zetel gezeten" en "Van der Poel heeft les geleerd, weer demonstratie"

Dirk De Wolf en Marc Sergeant konden er niet naast kijken: hoe Van der Poel alles naar zijn hand zette en hoe dit ook een Ronde voor Van Aert kon zijn. Aan het eind van het verhaal was enkel applaus voor de wereldkampioen op zijn plaats.

Dirk De Wolf en Marc Sergeant keken voor Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad, samen naar de Ronde van Vlaanderen. De Wolf zag het bij een bepaald moment in de koers in het voordeel van Visma-Lease a Bike uitdraaien, als Van Aert de kopman van dienst was geweest. "Wout van Aert had nogal in een zetel gezeten."

Enkele concurrenten zetten Van der Poel vroeg onder druk. In plaats van er zelf achter aan te gaan, liet die zijn ploegmaats het werk opknappen. "Van der Poel heeft zijn les van Gent-Wevelgem wel geleerd, hoor", concludeert Sergeant.

PLOEGMAATS WERKEN VOOR VAN DER POEL

Uiteindelijk brak de fameuze passage over de Koppenberg aan, met Garcia Cortina die te voet stond en Van der Poel en Jongensen die erover gingen. "Aiai, zijn derailleur kapot", leeft De Wolf mee met de Spanjaard. "Het is gedaan. Vergeet het, vergeet het, dat gaat niet. Voila, ze zijn weg."

Heel lang duurde het niet of Van der Poel nam ook definitief afstand van de winnaar van Parijs-Nice. "Hij is al weg. Je ziet hem niet meer rijden." Ook Marc Sergeant stond er weer versteld van. "Waarom kan hij dat nu? Hij is de beste."

VAN DER POEL DE BESTE

Uiteindelijk moest iedereen zich neerleggen bij de suprematie van Mathieu van der Poel. "Het is weer een demonstratie, hé."