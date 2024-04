Deze keer niet met glas Kwaremont, Mathieu van der Poel maakt weer wielerfan dolgelukkig: "Roxanne, het spijt mij"

Na grote overwinningen durft Mathieu van der Poel al eens iets weg te geven. Dat hij zo wielerfans dolgelukkig maakt, is alleen maar prachtig.

Na de E3 Saxo Classic kregen alle renners op het podium een enorm glas bier van het merk Kwaremont in de handen geduwd. Mathieu van der Poel lust geen bier en vond er dan maar niets beter op dan zijn glas door te geven aan een fan die dicht bij het podium stond.

Na de Ronde van Vlaanderen kwam er geen bier - dat was onderweg al genoeg het geval - aan te pas. Wel de gebruikelijke ruikers bloemen. Van der Poel gooide tijdens de podiumceremonie zijn bloemen weg en VTM strikte nadien de persoon die de bloemen wist te vangen.

GRAPJE OVER ROXANNE

Het was een man in het wereldkampioenentruitje van Van der Poel die de hele dag in Oudenaarde had doorgebracht. "Roxanne, het spijt mij", kan er bij de man een grapje af. "Dit zijn echt de bloemen van Mathieu van der Poel."

En waarom hij die nu juist gekregen heeft? Op die vraag komt een wel zelfverzekerd antwoord. "Dat zie je zelf: kijk naar mijn uitstraling." Het is alleszins een verdiende beloning, want ook voor de fans waren het zondag helse omstandigheden. "Vijf uur in de regen, aan de finish, voor Mathieu van der Poel."

FAN VAN DER POEL DOOR DOLLE HEEN

Maar kijk: aan het einde is het dan toch allemaal de moeite waard. De fan in kwestie was zo door het dolle heen dat er nog een oerschreeuw van af kon: "Let's f*cking go!"