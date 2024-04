Het gaat altijd keihard bij Van der Poel: 'Big Dog' heeft Vlaamse Ardennen alweer ingeruild voor heel ander terrein

Mathieu van der Poel houdt van de Vlaamse Ardennen en de wedstrijden die daar gehuisvest zijn. Al is het tussendoor ook wel aangenaam om eens ander terrein op te zoeken.

Om Mathieu van der Poel te kunnen bijhouden, moet je wel heel vroeg opstaan. Bij hem gaat het altijd keisnel en keihard. Wie dacht dat hij in Vlaanderen een goed feestje zou bouwen na zijn overwinning in de Ronde, is eraan voor de moeite.

Een dag na zijn zegetocht richting Oudenaarde vertoeft de wereldkampioen wielrennen alweer in Spanje. Dat valt af te leiden uit de Instagrampagina van zijn maatje Freddy Ovett, de man die bekend is van het offroadwerk en het vaak vastlegt als Van der Poel in zijn buurt opduikt.

GOEDGEMUTSTE VAN DER POEL

Dat is nu niet anders. De Britse Australiër heeft op zijn Instagram Stories een kort filmpje gepost, waarin hij en Van der Poel alweer een trainingsritje afwerken op Spaanse bodem en elkaar een vuistje geven. Van der Poel is duidelijk goedgemutst.

Daar heeft de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen uiteraard alle reden toe. Ovett grijpt de gelegenheid aan om hem een flitse bijnaam te geven. 'BIG DOG', schrijft hij erbij, met daarnaast de Spaanse vlag.

SPAANSE ZON VOOR VAN DER POEL

Van der Poel speelde eerder al met de gedachte om tussen de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen nog even de Spaanse zon op te zoeken. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Nu kan het dus wel, vooraleer hij naar Frankrijk afzakt voor Parijs-Roubaix.