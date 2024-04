Kan Van der Poel de vijf monumenten winnen? Gilbert geeft zijn ongezouten mening

Mathieu van der Poel won zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen, al zijn vijfde monument in zijn carrière. Kan de Nederlander ook alle vijf de monumenten winnen?

Drie keer de Ronde van Vlaanderen en één keer Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. Het palmares van Mathieu van der Poel wordt stilaan indrukwekkend. In de Ronde is Van der Poel nu ook recordhouder.

Op zijn palmares ontbreken enkel nog Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Twee koersen. In 2020 werd Van der Poel al zesde in Luik en ook tiende in Lombardije.

Dit jaar neemt de wereldkampioen opnieuw deel aan Luik-Bastenaken-Luik, waar hij het opneemt tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Kan hij tegen hen zijn vierde verschillende monument winnen?

L-B-L wel, Lombardije niet

Philippe Gilbert kon vier van de vijf monumenten winnen, enkel in Milaan-Sanremo lukt het niet. Hij ziet Van der Poel L-B-L op zijn naam zetten. "Aan Luik twijfel ik niet echt. In een goede koerssituatie kan hij zeker winnen", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Het parcours van Lombardije is wel heel zwaar, dus dan zou ik toch 'nu niet' zeggen'. Toen ik daar won, had je het over een ander, makkelijker parcours. Als het zo nog eens kan worden, heeft Mathieu zeker kansen."