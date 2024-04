Mathieu van der Poel velt oordeel over uiterst merkwaardige actie van andere topper: "Een zelfmoordmissie"

Dat Mathieu van der Poel de beste was in de Ronde, daar twijfelt geen mens aan. Dat een andere topper als Mads Pedersen op een erg bizarre manier koerste, dat roept toch vragen op.

Mads Pedersen toonde zich al bijzonder vroeg in de Ronde van Vlaanderen erg gretig met talloze aanvallen. Bij één van die versnellingen ging Gianni Vermeersch, een ploegmaat van Van der Poel, met hem mee. Die kon zich laten meedrijven in het zog van de Deen, die de krappe voorsprong met hand en tand verdedigde.

Zeker aangezien de winnaar van Gent-Wevelgem nadien nog lang meedeed voor de betere plaatsen, lijkt dat een rare manier van koersen. "Het was misschien een vrij vreemde move van Mads. Uitendelijk deed hij het vrij goed, want hij ging nog mee met een goede groep", zag Van der Poel ook.

OPVALLEND ONDERONSJE PEDERSEN-VERMEERSCH

"Alleen toen hij met Gianni Vermeersch voorop ging rijden, was dat misschien min of meer een zelfmoordmissie", zegt Van der Poel over het meest opvallende moment uit de Ronde van Vlaanderen van Mads Pedersen. Het doet de vraag rijzen welke intenties nu achter die koerswijze zaten.

"Misschien is het normaal dat hij zich na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen geen honderd procent voelde en zo zijn ploeg probeerde te helpen." Of dat werkelijk de beweegredenen van zijn concurrent waren, kan de triomfator van voorbije zondag moeilijk zeggen.

EEN VRAAG VOOR PEDERSEN

"Je zou er hem natuurlijk moeten naar vragen." In elk geval lijkt het achteraf bekeken niet onmogelijk dat Mads Pedersen de Ronde van Vlaanderen opvatte als een training, om zo na zijn val weer beter te worden met het oog op Parijs-Roubaix.