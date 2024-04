Ploegleider niet te spreken over Lotte Kopecky in de Ronde: "Te belachelijk voor woorden"

Lotte Kopecky heeft de Ronde van Vlaanderen niet voor de derde keer kunnen winnen. De wereldkampioene begon van te ver aan de Koppenberg.

Kopecky moest van te ver beginnen op de Koppenberg en moest uiteindelijk te voet verder. Ze moest een lange achtervolging inzetten en deed nog mee in de finale, maar strijden voor de zege zat er nooit in.

"De debriefing was uitgebreid", zei ploegleider Danny Stam achteraf bij HLN. "Het is belangrijk dat we duidelijk maken waar en hoe het fout ging, zodat we het in de nabije toekomst beter kunnen doen."

Kopecky begon te ver aan de Koppenberg, maar vijf kilometer daarvoor dook de wereldkampioene plots op aan de wagen van Stam om drinkbussen en eten op te halen.

Kopecky excuseert zich bij ploeggenotes

"Ik was eerst stomverbaasd toen ik Lotte opeens achteraan in het peloton zag rijden. Toen ze zich dan ook nog liet uitzakken tot bij de volgwagen, riep ik haar toe dat dit te belachelijk voor woorden was."

Volgens Kopecky kon ze op de brede baan richting de Koppenberg nog goed opschuiven, maar gaf uiteindelijk ook wel toe dat het niet de beste actie was.

"Lotte moet leren om orders te geven. Ik denk dat ze dat nu wel goed beseft. Tijdens de debriefing heeft ze zich geëxcuseerd voor de groep en laten merken dat die actie niet slim was", stelde Stam nog.