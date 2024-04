Bij afwezigheid Van Aert incasseert nieuwe Visma-kopman kritiek: "Je hebt al een freak als Evenepoel kunnen volgen"

Wat hadden ze bij Visma-Lease a Bike graag gerekend op Wout van Aert. Een andere kopman moest het opknappen door de val van de Belg en dat was Matteo Jorgenson.

Niet de eerste de beste, is dit voorjaar al gebleken. Toch krijgt Jorgenson te maken met kritiek uit zijn thuisland na zijn Ronde van Vlaanderen. Tejay van Garderen plaatst bij NBC Sports Cycling vraagtekens bij de koerswijze van Jorgenson en vooral bij diens versnelling op de Wolvenberg.

"Het is niet dat hij de benen niet had, maar hij begon de koers te openen met 120 kilometer te gaan. Visma-Lease a Bike wilde zo graag iemand voorop krijgen. Met 60 kilometers te gaan stonden ze met hun rug tegen de muur", is de klassementsman van weleer streng voor de ploeg van Wout van Aert.

EVENEPOEL DE 'SUPERFREAK'

Nochtans zou het vertrouwen bij Jorgenson wel aanwezig moeten zijn na alles wat hij al gepresteerd heeft. "Na het winnen van Dwars door Vlaanderen en ook Parijs-Nice, door het volgen van een superfreak als Remco Evenepoel, had ik hem willen uitdagen om Van der Poel te volgen."

Van Garderen zou Jorgenson toespreken met een simpele, maar heldere boodschap. "Je hebt de ene freak al kunnen volgen, je kunt de andere ook volgen. Na al die resultaten gaan ze je niet laten vertrekken." In die optiek had de ex-ploegmaat van Van Avermaet dan weer meer realisme verwacht.

LIEVER MAN-TEGEN-MAN TEGEN VAN DER POEL

Van der Poel kloppen was misschien te veel gevraagd, maar het had wel mooi geweest als Jorgenson de topfavoriet nog iets langer het vuur aan de schenen had gelegd. "Ik zou hem graag uitdagen om er een man-tegen-mangevecht van te maken."