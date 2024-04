Bruyneel ziet Mathieu van der Poel iets 'extreem moeilijk' doen en legt chaos op Koppenberg uit: "Dat is onmogelijk"

Er kan alleen maar extreem veel respect zijn voor Mathieu van der Poel. Ook bij Johan Bruyneel is dat het geval.

De ex-ploegleider staat in de podcast TheMove stil bij de kracht van de drievoudige Ronde van Vlaanderen-winnaar en bij de taferelen op de Koppenberg. Eerst het maar even over de winnaar hebben, omdat hij dat verdiend. Al zullen sommigen meteen wijzen naar Van Aert en anderen die er niet bij waren.

"Een koers met of zonder Van Aert zou volledig anders zijn", haalt Johan Bruyneel ook wel aan. "Maar toch: als je in zo'n koers de enige favoriet bent, is het extreem moeilijk om die onder controle te houden en te winnen", legt de Belg alle verdiensten bij Mathieu van der Poel. "En zelfs dat heeft hij onder controle."

CONTROLERENDE VAN DER POEL

Er hoeven dus geen kanttekeningen bij zijn overwinning geplaatst te worden. Die kreeg overigens vorm op de Koppenberg, aangezien Van der Poel één van de drie enige renners was die daar niet voet aan grond moet zetten. Hoe komt het toch dat 99% van het volledige wielerpeloton daar stilstond?

"Als iemand voor jou een verkeerd manoeuvre maakt, moet je afstappen en geraak je niet meer in gang. Eens je stopt, moet je naar boven stappen", laat Bruyneel geen ruimte voor welk ander scenario dan ook. Renners zijn in die situaties dus enorm afhankelijk van wat hun collega's doen.

BRUYNEEL ZET DE ZAKEN OP SCHERP

Het is ijdele hoop om te denken dat je nog naar boven kunt rijden als je eerst moet afstappen. "Sommigen hebben geprobeerd om terug op de fiets te springen, dat is gewoon onmogelijk."