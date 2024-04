Een voorwaarde, maar ook straffe taal: "Mathieu van der Poel moet ook Luik-Bastenaken-Luik kunnen winnen"

Is Mathieu van der Poel vertrokken voor een waanzinnige reeks? Wat als hij ook Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld op zijn palmares kan schrijven? Dan kan dit een klassiek jaar worden dat 2023 evenaart of zelfs overstijgt.

Heel verrast hoeven we niet te zijn dat hij het in de Ronde van Vlaanderen weer voor mekaar heeft gekregen. In de Primavera toonde Van der Poel met zijn werk voor Philipsen al dat er nog meer dan voldoende kruit in de benen zit. "Ik vond 'm in Milaan-Sanremo nog niet absoluut top. Ik denk niet dat hij even goed was als vorig jaar."

Het zijn de woorden van Erwin Vervecken wanneer wij hem vroegen naar zijn impressies van de wegrenner Van der Poel in 2024. De gewezen veldritkampioen wijst er meteen op dat de doelen van Van der Poel nog later liggen en lagen. "Dat was twee weken voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

VAN DER POEL WIL DOORTREKKEN TOT LUIK

"Als hij dat wil doortrekken tot Luik-Bastenaken-Luik, wat ook zijn plan is, houdt dat steek", vervolgt Vervecken. "Volgens miji is dat ook een koers hij in principe zou moeten kunnen winnen. Mits natuurlijk een superdag. Als hij daar een dag heeft van het WK in Glasgow, dan kan Mathieu ook Luik-Bastenaken-Luik winnen."

Luik-Bastenaken-Luik is pas voor zondag 21 april. Om daar goed voor de dag te komen, moet je zeker niet te vroeg pieken. "En dan moet je niet messcherp staan in Milaan-Sanremo." Wetende dat Van der Poel ook in Parijs-Roubaix topfavoriet is, kan hij misschien vertrokken zijn voor een resem waanzinnige realisaties in klassiekers.