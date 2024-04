Evenepoel blijft nu overeind maar ziet concurrent tegen de grond smakken, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) in top 3

Niet vallen lijkt een grote moeilijkheid voor de grote namen in de eerste dagen. Remco Evenepoel maakte het maandag zelf al mee. Een dag later is het Tao Geoghegan Hart die in de Ronde van het Baskenland tegen de grond ging. Lapeira spurtte naar winst.

Van Irun, de plek waar de tijdrit van gisteren had plaatsgevonden, zette het peloton koers naar Kanbo. Het gaf ook al snel een vrijgeleide aan de vluchters, die beloond werden voor hun vroege aanvalspogingen. Vuillermoz, de broers Ekoitz en Xabier Azparren, Cobo en Bol waren dus meteen vertrokken in de vlucht van de dag.

De Col de Saint-Ignace was de enige helling. Jetse Bol pakte daar de meeste punten, al moet de Nederlander de leiding in het bergklassement nog altijd aan Primoz Roglic laten. De naam van de helling en van de aankomstplaats had het wellicht al verraden: het is een dagje in Frans territorium voor de renners in het Baskenland.

ROGLIC BEHOUDT OOK BERGTRUI

Naarmate de zenuwachtigheid in het peloton de hoogte werd ingejaagd, ging er ook steeds meer tijd af van de voorsprong van de koplopers. Na 140 kilometer in de aanval was hun avontuur uiteindelijk voorbij. Recht blijven was de boodschap in de finale, maar met meerdere valpartijen was dat zeker niet iedereen gegund.

Eén van de voornaamste slachtoffers was Geoghegan Hart. Aangezien die betrokken was bij een val op vier kilometer van de streep, moet hij al vrezen voor zijn klassement. Dat kan een concurrent minder zijn voor Remco Evenepoel, die in tegenstelling tot in de tijdrit deze keer zélf wel op de fiets kon blijven.

VAL GEOGHEGAN HART

Een chaotische aanloop naar de sprint dus. Die moest er ook nog komen: Armirail deed een lange beurt voor de 23-jarige Lapeira: de Fransman was het vertrouwen waard en kon Decathlon AG2R de overwinning bezorgen. Hij bleef de Italiaan Battistella en Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step voor.