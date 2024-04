Evolueert niveau van Van der Poel nog? Drievoudig winnaar noemt de Ronde helemaal niet als beste koers van seizoen

Wanneer je net zoals Mathieu van der Poel iedereen het nakijken hebt gegeven in de Ronde met een lange solo, zou je denken dat dat veruit je beste koers van het seizoen is. Dat de renner in kwestie dat niet zo ziet, zegt veel over zijn klasse.

Die maakt dat hij jaar na jaar een bepaald niveau haalt. Maar zit daar nu nog speling op, tussen de seizoenen en tussen de koersen? Van der Poel gaat dat na door zijn grote zeges uit 2024 tegen mekaar af te wegen. "Ik was zeker en vast véél beter in de E3. Maar het is sowieso heel moeilijk om de ene prestatie met de andere te vergelijken." De benen voelden dus beter aan in Harelbeke dan iin Oudenaarde, maar het zijn uiteraard ook twee andere koersen. "De Ronde is nog 80 kilometer langer dan de E3. Ik moet gewoon blij zijn met hoe het is gegaan. En gezien de manier waarop we koersten, denk ik niet dat iemand kan zeggen dat hij de allerbeste benen had." OOK VOOR VAN DER POEL GEEN TOPBENEN IN RONDE Wat nu ook duidelijk is: verschillende aanpakken kunnen leiden tot gelijkaardige resultaten. "Ik heb zeker voor aanvang van het seizoen meer getraind dan voordien. Ik heb uiteraard ook mijn tijd genomen. De sleutel is voor mij om niet te overhaasten." Van der Poel beseft wel dat er niet zoiets is als één gouden formule. "Het pakt nu goed uit, maar misschien zou het volgend jaar niet goed uitpakken als ik hetzelfde doe. Elk jaar is anders. Er zijn veel verschillende manieren om je topvorm te bereiken." VAN DER POEL LEERT NOG ELK JAAR De kopman van Alpecin-Deceuninck blijft dus kijken naar een brede waaier aan mogelijkheden. "Elk jaar leren we en proberen we nog beter te doen."