Ex-renner droomt van nog grotere status voor Remco: "Evenepoel kan absoluut de Ronde van Vlaanderen winnen"

Het is al enkele jaren dromen van een zege van Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. En Evenepoel, zou die ook niet voor dat exploot kunnen zorgen?

Aan de andere kant van de wereld is een ex-wielrenner overtuigd van wél. Tejay Van Garderen heeft zijn mening hierover kenbaar gemaakt bij NBC Sports Cycling. "Remco Evenepoel kan absoluut de Ronde van Vlaanderen winnen. En hij zou de Ronde van Vlaanderen moeten winnen, gezien hij voor Soudal Quick-Step rijdt."

De Amerikaan is er rotsvast van overtuigd dat daar misschien zelfs betere kansen liggen dan in het rondewerk. "Die ploeg lijkt alles in te zetten op een overwinning in de Tour de France. Hoewel ik een grote fan ben van hem, zie ik hem dit jaar de Tour niet winnen."

RONDE-ZEGE KAN EVENEPOEL SPEELRUIMTE GEVEN

Een zege in de Ronde zou Evenepoel in eigen land een zelfs nog grotere status kunnen bezorgen. "Als je de ster van België bent en je wint de Ronde van Vlaanderen, dan heb je meer speelruimte om in de Tour pakweg derde te eindigen. Dan heb je een geweldig seizoen."

Er is wel de kwestie van positionering, wat in de Ronde o zo belangrijk is. "Als je hem afzet aan de voet van een klim en hij dertig meter pakt, kan niemand dat dichtrijden. Hij kent de omgeving. Het wordt meer en meer een klimmerskoers. Nibali is er in de top 5 geëindigd, Pogacar won vorig jaar."

POGACAR HEEFT HET AL VOORGEDAAN

Allemaal argumenten om Evenepoel eens aan de start van Vlaanderens Mooiste te krijgen. "Het is niet ondenkbaar dat een kleine klimmer de Ronde van Vlaanderen wint. Zeker niet als het om een sterke, aerodynamische klimmer gaat. Hij heeft twee keer Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Hij kan dit."