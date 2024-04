Hoe gloriemoment Mathieu van der Poel toch doet denken aan volledig mislukt WK: "Het was een beetje hetzelfde"

Mathieu van der Poel draagt nu de regenboogtrui, maar niet elk WK is al een succes geweest. Dat in Harrogate in 2019 was dat zeker niet. De Ronde van Vlaanderen van 2024 doet hem daar wat aan denken.

Het waren toen in Schotland apocalyptische omstandigheden. Mathieu van der Poel leek lange tijd solo op weg naar de wereldtitel, maar kreeg nog een hongerklop en stortte helemaal in. Spoel door naar de Ronde van Vlaanderen van 2024. Ook voorbije zondag was hij ruim na de aankomst nog altijd kapot van zijn inspanningen.

"Het doet me denken aan Harrogate, eerlijk gezegd. Het was een beetje hetzelfde, ook met de omstandigheden op het einde. Ik was echt aan het kruipen richting de finish. Ik kwam zelfs niet in de buurt van de waarden die ik normaal rijd naar de aankomst toe", moet Van der Poel bekennen.

VAN DER POEL VREESDE NIET

"Ik denk niet dat ik al zo blij ben geweest om de laatste kilometer te zien." Was er dan ook echt schrik aanwezig dat het wel eens exact kon aflopen zoals in Harrogate? "Neen, ik heb niet echt gevreesd voor eenzelfde scenario. Ik was echt aan het afzien vanaf de Paterberg, maar het is dan niet zo ver meer."

Bovendien lag de koerssituatie dan al wel in een vaste plooi. Daar kon Van der Poel zich aan optrekken. "Ik had ook een vrij grote kloof. Ik wist dat ik normaal die kloof wel kon behouden tot op de streep, maar het heeft wel pijn gedaan."