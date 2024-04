Lang niet alleen in Vlaanderen: de boodschappen ter ondersteuning van Wout van Aert blijven opduiken

In Vlaanderen waren ze er in veelvoud, de boodschappen om Wout van Aert te ondersteunen. Niet onverwacht, gezien zijn populariteit in onze regio.

Heel wat spandoeken en boodschappen aan Wout van Aert voorbije zondag in de Ronde van Vlaanderen. Het was dan ook nog maar een paar dagen geleden dat de favoriete renner van vele Vlaamse fans zo hard ten val gekomen was in Dwars door Vlaanderen. Veel mensen voelden de nood om hem een hart onder de riem te steken.

Langs de kant van het parcours voorbije zondag viel er niet naast te kijken. Of het nu het gele doek was met 'Veel sterkte Wout' dat opdook in de buurt van het Waasland of een ander spandoek met daarop 'Go Wout! Veel beterschap', of simpelweg een eerlijke 'Wout, we missen u': al deze boodschappen waren bijzonder oprecht.

EMPATHIE BIJ FANS VAN AERT

En dan was er nog die hele leuke woordspeling 'Wout van haerte beterschap': zijn fans komen op originele, maar vooral op een empatische manier uit de hoek. En dat hoeft lang niet enkel beperkt te blijven tot Vlaanderen. Visma-Lease a Bike heeft op sociale media een veelzeggend beeld uit het Baskenland gedeeld.

🇪🇸 #Itzulia2024



A signature by Jonas, a message for @WoutvanAert. 💛 pic.twitter.com/Ybll5x53Wx — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 2, 2024

Daar maakte een mannelijke fan zijn opwachting aan de ploegbus van Visma-Lease a Bike. Hij droeg een papier om zijn hals met hierop in het Nederlands 'beterschap Wout'. En dat ondanks dat Wout van Aert uiteraard geen deel uitmaakt van de kern van de ploeg die in het Baskenland actief is.

HANDTEKENING VAN VINGEGAARD

Wie daar wel op de afspraak is, is ene Jonas Vingegaard. De man in kwestie greep dan ook de gelegenheid aan om de tweevoudig Tourwinnaar een Tour de France-boek te laten signeren.