Mathieu van der Poel en Wout van Aert 'aliens' genoemd door tegenstanders: "Hij heeft ook maar twee benen"

De klasse van Mathieu van der Poel en Wout van Aert kan voor tegenstanders echt wel imponerend zijn. Het levert hen een opvallende term op, ongetwijfeld liefkozend bedoelt.

Van Aert was dan nog één van de afwezigen in de Ronde van Vlaanderen en dat heeft wel mogelijkheden geschept voor anderen. Kijk maar naar de uitslag: er doken toch enkele verrassende namen op vooraan. Ook voor Magnus Sheffield was er een ereplaats weggelegd: de Amerikaan van Ineos Grandiers eindigde als zesde.

Bemoedigend voor de toekomst, aangezien Sheffield nog altijd maar 21 is. Het moet voor zo'n jonge gast nog al wat zijn om zelfs maar in de buurt van een Van der Poel strijd te leveren in één van de grootste wedstrijden ter wereld. Dat erkent Sheffield ook in een gesprek met Cyclingnews.

"Ik ben opgegroeid door zelf aan veldrijden te doen. Mathieu van der Poel is dus een groot idool, maar ik moet mezelf eraan herinneren dat iedereen maar een mens is aan het eind van de dag", probeert het jonge wielertalent dat allemaal in een bepaald perspectief te plaatsen.

"Oké, je hebt kerels die je 'aliens' noemt, zoals Van der Poel, Van Aert, Jonas Vingegaard en Pogacar. Ik vind Van der Poel een ongelooflijke renner, maar hij heeft ook maar twee benen aan het eind van de dag. Hij is niet anders dan de rest", pepert Sheffield zich in dat het mogelijk is om hem op een dag te verslaan.