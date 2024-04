Interview Mathieu van der Poel moet het nu wel over zijn waanzinnige (Ronde)records hebben en heeft er dit over te zeggen

Mathieu van der Poel is in vele opzichten een man van records en op een bepaald vlak ook weer niet. Het is niet waar hij van wakker ligt, maar ze komen vanzelf met al zijn knalprestaties. Na zijn zondag die in Antwerpen begon heeft hij er weer eentje bij.

Het zijn cijfers om van te duizelen die Van der Poel kan voorleggen: zes keer wereldkampioen veldrijden, de Nederlander met de meeste Monumenten en nu ook mederecordhouder qua aantal zeges in de Ronde van Vlaanderen. Dat is allemaal niet niets, al blijft Van der Poel er wel nuchter onder. "Het is niet iets dat me bezighoudt", blijft hij aan zijn mantra vasthouden. "Ik heb al veel meer uit mijn carrière gehaald dan ik ooit verwacht had. Eerlijk gezegd zie ik alles nu als een bonus. Ik probeer gewoon het beste uit mezelf te halen en dan zullen de records wel volgen." FERME STATISTIEKEN VAN DER POEL Dat lijkt inderdaad het geval te zijn, zonder dat hij zich daar erg druk over moet maken. "Het is niet dat ik echt wil focussen op die records." Nog een statistiek die boekdelen spreekt: Mathieu van der Poel is de eerste renner in de geschiedenis die vijf jaar na mekaar het podium gehaald heeft in de Ronde van Vlaanderen. Sinds 2020 is Van der Poel telkens bij de eerste twee in de Ronde geëindigd. Beseft hij dat hij zo geschiedenis schrijft? "Neen, het dringt niet echt door dat ik iets voor de eeuwigheid doe. Het zal tijd nemen om te realiseren wat ik gedaan heb." VAN DER POEL BELEEFT DROOM IN RONDE VAN 2024 Vooral de overwinningen spreken uiteraard tot de verbeelding. En de manier waarop die dan verwezenlijkt zijn, geven er nog een tikkeltje meer uitstraling aan. "Ik had zeker nooit kunnen dromen om als wereldkampioen de Ronde te winnen. Dat is iets speciaal."