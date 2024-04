'Na het verloop van de eerste hersteldagen van Wout van Aert kan zijn entourage conclusie trekken over Giro-kansen'

Sinds de zware valpartij van Wout van Aert is het de vraag of de Giro voor hem nog haalbaar is. Dat is de eerste koers op zijn programma die nog niet definitief geschrapt is.

De crash in Dwars door Vlaanderen maakte wel duidelijk dat meteen dikke streep mocht door de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ondertussen is Van Aert geopereerd en is hij ook al naar huis teruggekeerd. Kortom: de eerste hersteldagen zijn achter de rug. En die hebben toch al een bepaalde indicatie kunnen geven.

Het Laatste Nieuws meldt dat de beste klassieke renner van Visma-Lease a Bike volop aan het herstellen is van de ingreep aan zijn sleutelbeen en dat dat herstel goed verloopt. Uiteraard zal het herstel van die sleutelbeenbreuk tijd in beslag nemen, maar dat is toch al een goed teken. En dat wil ook iets zeggen over de Giro.

GIRO NOG OPTIE VOOR VAN AERT

Namelijk dat deelname aan de Ronde van Italië nog steeds een serieuze optie is en dat die grote ronde nog niet van zijn programma geschrapt hoeft te worden. Een vereiste zou wel zijn dat de breuken goed blijven helen, de revalidatie voorts spoedig verloopt en hij een minimum aan training kan afwerken. En dat allemaal tegen 4 mei.

Dan gaat de Ronde van Italië immers reeds van start. Dat er nog geen kruis over de Giro getrokken wordt, betekent wel niet dat de beste Wout van Aert daar aan de start kan staan. Dat hoeft geen erg te zijn: Van Aert heeft eerder in zijn carrière al wel bewezen dat hij na een zware blessure kan groeien in een eerstvolgende koers.

VAN AERT KAN GROEIEN

Het is vooral goed nieuws dat er al een eerste positief signaal komt over zijn herstel. Het zou voorlopig ook niet de bedoeling zijn om te sleutelen aan zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Dat is sowieso het volgende grote hoofddoel in het wielerseizoen van Wout van Aert.