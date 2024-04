Ongelooflijk zware schade na Ronde van Vlaanderen: kaakbreuk voor teamgenote Kopecky, andere topper breekt arm

Voor sommigen is het na de Ronde van Vlaanderen echt wel wonden likken. De schade is in bepaalde gevallen erg groot.

Lotte Kopecky moest zelf voet aan grond zetten op de natte Koppenberg, maar is gelukkig niet ten val gekomen. Voor haar teamgenote Marlen Reusser was de Ronde al voorbij na zo'n tien kilometer. Inmiddels heeft de Zwitserse ook het verdict gekregen na haar valpartij. Reusser laat op Instagram weten dat het pijn doet om te lachen, eten en te praten. Heel wat ongemakken dus. "Ik heb mijn achtste tand, mijn kaak en mijn oorkanalen gebroken." Ze verliest er haar humor wel niet bij. "Iemand een recept voor smoothies?" VREUGDE EN PECH BIJ LIDL-TREK Het is niet enkel in het kamp van SD Worx-ProTime dat ze de schade opmeten. Dat doen ze ook bij Lidl-Trek, hoewel die ploeg de Ronde bij de vrouwen helemaal naar hun hand zetten met winst voor Longo Borghini en een podiumplaats voor Van Anrooij. Bij Lizzie Deignan, een ex-winnares van zowel de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, lag haar arm reeds in het gips op het moment van de aankomst. Deignan houdt aan de Ronde van 2024 een gebroken arm over.