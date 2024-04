Remco Evenepoel onderneemt een opvallende actie: dit zijn de gevolgen ten aanzien van Roglic en Vingegaard

Geen dag zonder een opvallende actie van Remco Evenepoel. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hebben er zich niet mee beziggehouden, maar Evenepoel heeft wél een bonificatieseconde meegegraaid.

Het was nochtans eerder een dag voor de sprinters in het Baskenland, al is het ook niet helemaal zo uitgedraaid. Door een oplopend stuk en een chaotische finale konden ook enkele punchers zich in de debatten mengen, maar van de klassementsmannen werd al zeker niets verwacht. Ook niet van Evenepoel dus.

Het was gewoon kwestie om in aanloop naar de laatste kilometers wel goed gepositioneerd te zitten vooraan en zo uit de problemen te blijven. Ook voor Evenepoel. Op zes kilometer van de aankomst lag er overigens nog een tussensprint. Aangezien hij daar toch zat, kon Evenepoel ook nog een bonificatieseconde meegraaien.

ENKEL UAE-DUO GAAT EVENEPOEL VOOR

Isaac Del Toro en Juan Ayuso, twee renners van UAE, passeerden eerst aan de tussensprint. Evenepoel kwam daar door als derde en pakte zo nog een bonificatieseconde voor het klassement. Aan het eind van het verhaal zal het wellicht niets uitmaken, maar momenteel maakt zelfs die ene seconde al wel een verschilletje.

Remco Evenepoel begon immers aan de etappe als nummer vier in de algemene rangschikking, op 11 seconden van leider Primoz Roglic. Jay Vine heeft op dag 2 in de Ronde van het Baskenland wat tijd verloren en is er vooraan tussenuit gevallen. Evenepoel gaat dus al van plaats 4 naar plaats 3.

EVENEPOEL IN DE TOP 3

En dan is er nog de kwestie van de boni's. Evenepoel heeft dus nu nog maar een achterstand van 10 seconden op Roglic. De voorsprong van Evenepoel op Vingegaard, die de top 5 afsluit, bedraagt dan weer 5 seconden.