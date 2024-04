Remco Evenepoel pakt uit met geruststellend nieuws en met een atypische belofte

Zoals bekend kreeg Remco Evenepoel al snel te maken met een valpartij. Een dag later heeft hij geruststellend nieuws in de Ronde van het Baskenland.

Voor aanvang van de eerste etappe in lijn heeft Remco Evenepoel kort gesproken met Sporza en kon hij aangeven hoe het nu juist met hem gesteld is. "Het valt wel mee. Ik heb goed geslapen. Geen probleem", ondervindt hij geen last meer van zijn valpartij.

De Belgische kampioen geeft ook zijn verwachtingen mee voor die tweede rit in het Baskenland. "Het kan een beetje van alles worden. Ik verwacht een sprint met een hele grote groep. Het zal misschien wel een lange strijd worden voor de vlucht, maar in het algemeen zal het wel samen blijven en zullen we een sprint kunnen verwachten."

Ik ga mij inderdaad kalm houden

Heel vaak is het zo dat Remco Evenepoel één van de meest agressieve renners is, één van de mannen die zich op één of andere manier wel laat zien. Het is een atypische dag in zijn carrière, want het is vooral de bedoeling om zichzelf te sparen. "Ja, ik ga mij inderdaad kalm houden."