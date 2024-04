Remco Evenepoel stuurt deze opvallend positieve boodschap de wereld in

Gelukkig was het enkel en alleen maar een schuifpartij, zonder erg. Dit hypothekeert zijn kansen in het verdere verloop van de Ronde van het Baskenland dus allerminst. En er zijn dus nog meer dan genoeg zaken om zich aan op te trekken. Dat laat Evenepoel blijken met een boodschap op sociale media.

"Een kleine schuiver in de tweede bocht, maar ik heb gevochten tot de laatste meter", blikt Remco Evenepoel terug op zijn tijdrit, met bijhorende foto in zijn regenboogtrui als wereldkampioen tijdrijden. "Zoals gewoonlijk was het een ongelooflijke sfeer met de Baskische fans!"

Little slip in the second corner but fighting until the last meter. 🌈🚀



Incredible atmosphere as usual with the Basque fans!🔥🤯



Really looking forward to a nice week of climbing.👊🏻🐺 #TheWolfpack pic.twitter.com/e1ZaTu7PlJ