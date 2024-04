Van Hooydonck heeft eigen ervaring met boeroepers: "Die mensen hebben geen respect voor Mathieu van der Poel"

Boeroepers komen heus niet enkel kijken bij de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel heeft hun gedrag nu weer moeten ondergaan, maar ook Nathan Van Hooydonck is er in zijn carrière mee geconfronteerd.

De ex-renner kijkt dan ook door die lens naar de taferelen op de Oude Kwaremont, zo blijkt in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Da's doodzonde. Vorig jaar in de Tour heb ik ook gemerkt dat de gekste dingen naar ons geroepen werden. Vooral toen Jonas Vingegaard dik in 't geel stond. Mensen zeiden dat we de koers om zeep hielpen."

Zoiets komt echt wel aan, onderstreept Van Hooydonck. "Dat is gewoon echt niet fijn. De mensen die op de Kwaremont staan, die staan daar van kwart voor negen. Die drinken geen water, die drinken een biertje, een Kwaremont." Of die door de drank nu nog voor rede vatbaar zijn of niet, doet er eigenlijk niet toe.

VAN HOOYDONCK STELT ZICH GROTE VRAGEN

"Het mag zeker geen excuus zijn. Daarom moet er ook strenger op toegekeken worden." Gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Maar ik vraag me af: hoe ga je dat doen? Om heel de Kwaremont te beveiligen, heb je misschien 300 man security nodig. Ga er maar voor staan."

Ik denk niet dat de verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt", zet Van Hooydonck Flanders Classics uit de wind. Die ligt in de eerste plaats inderdaad bij de toeschouwers zelf en wat ze op die momenten nog kunnen opbrengen. "Dat is gewoon een beetje menselijkheid en respect voor de sporter."

RESPECT VOOR VAN DER POEL EN DE SPORT GEVRAAGD

"Mensen die zoiets doen, hebben geen respect voor Mathieu van der Poel of de wielersport in het algemeen", besluit onze landgenoot.